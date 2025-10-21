Happy Day για εγκυμοσύνη Καινούργιου: «Μια με τη ρίζα, μια με την μπαλαρίνα…»

Τα σχόλια για την παρουσιάστρια
Στο πλατό του Happy Day, σήμερα Τρίτη 21/10, σχολίασαν το σχόλιο που έκανε η Κατερίνα Καινούργιου στον Μαυρίκιο Μαυρικίου για το καροτσάκι του μωρού, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για τη δική της εγκυμοσύνη.
Σταματίνα Τσιμτσιλή, Τίνα Μεσσαροπούλου και Δημήτρης Παπανώτας, ειδικά ωστόσο η δημοσιογράφος, άφησε πολλά να εννοηθούν με τις αντιδράσεις της.
