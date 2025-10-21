Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα την λεσβία στην Πολυκατοικία, ζητούσαν να μειωθεί ο ρόλος μου»

Πώς φάνηκε στην Ευδοκία Ρουμελιώτη ο ίντερσεξ χαρακτήρας της θείας Σταματίνας στις “Σέρρες”;

Η ηθοποιός απάντησε και θυμήθηκε τον ρόλο της στην “Πολυκατοικία”.

«Μου άρεσε πολύ αυτός ο ρόλος. Πρέπει να μιλάμε για αυτά και οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι να εκφράζονται» απάντησε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

«Όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου γιατί με είχαν συνδέσει με ένα διαφορετικό κορίτσι» περιέγραψε η ηθοποιός.