Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα την λεσβία στην Πολυκατοικία, ζητούσαν να μειωθεί ο ρόλος μου»

Ρουμελιώτη: «Όταν έκανα την λεσβία στην ...

Τι είπε με αφορμή την θεία Σταματίνα στη σειρά "Σέρρες"

Πώς φάνηκε στην Ευδοκία Ρουμελιώτη ο ίντερσεξ χαρακτήρας της θείας Σταματίνας στις “Σέρρες”;

Η ηθοποιός απάντησε και θυμήθηκε τον ρόλο της στην “Πολυκατοικία”.

«Μου άρεσε πολύ αυτός ο ρόλος. Πρέπει να μιλάμε για αυτά και οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι να εκφράζονται» απάντησε η Ευδοκία Ρουμελιώτη.

«Όταν έκανα το gay άτομο στην Πολυκατοικία, ζητούσαν από το κανάλι να μειωθεί ο ρόλος μου γιατί με είχαν συνδέσει με ένα διαφορετικό κορίτσι» περιέγραψε η ηθοποιός.

Ειδήσεις Τώρα

Παρά Πέντε: “Στήνεται” το πολυαναμενόμενο reunion - Όσα θα δούμε

Μ. Τουμασάτου: Παλιά παίρναμε βαρέα και ανθυγιεινά, τώρα μόνο κλωτσιές

Η Klavdia στην Times Square: Η Ελληνίδα τραγουδίστρια στην παγκόσμια καμπάνια του Spotify

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ευδοκία Ρουμελιώτη

Spotlight