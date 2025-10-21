Η Μάρω Λύτρα παντρεύτηκε για τρίτη φορά

Δείτε φωτογραφία από τον γάμο της
Για τρίτη φορά παντρεύτηκε η Μάρω Λύτρα, ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της, στο οποίο εμφανίζεται με νυφικό, στην αγκαλιά του συζύγου της.
Η Μάρω Λύτρα δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία του γάμου και το προφίλ του συζύγου της, αρκέστηκε ωστόσο να κοινοποιήσει την ευχάριστη αυτή προσωπική στιγμή.
Η τραγουδίστρια έγινε γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο «Fame Story» και από το 2011 έχει εγκατασταθεί μόνιμα στο Μόντρεαλ του Καναδά. Τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί από τα «φώτα» της δημοσιότητας και ασχολείται με τη νοσηλευτική.
Αυτός είναι ο τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα. Το 2022 είχε κάνει γνωστό μέσω των social media πως πήρε διαζύγιο από τον τότε σύζυγό της, Τheo Pappas.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr