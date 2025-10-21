Η Μάρω Λύτρα παντρεύτηκε για τρίτη φορά

Για τρίτη φορά παντρεύτηκε η Μάρω Λύτρα, ανακοινώνοντας την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ένα στιγμιότυπο από τον γάμο της, στο οποίο εμφανίζεται με νυφικό, στην αγκαλιά του συζύγου της.

Η Μάρω Λύτρα δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία του γάμου και το προφίλ του συζύγου της, αρκέστηκε ωστόσο να κοινοποιήσει την ευχάριστη αυτή προσωπική στιγμή.