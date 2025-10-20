The Voice of Greece: Διαγωνίστηκε η 29χρονη Βασιλική Συρογιάννη από τον Πύργο

Στις blind auditions του φετινού, 11ου The Voice of Greece, είδαμε το βράδυ της Κυριακής 19-10-2025 & μία συμμετοχή από τη Δυτική Ελλάδα, την 29χρονη Βασιλική Συρογιάννη με καταγωγή από τον Πύργο της Ηλείας που τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Η ταλαντούχα & σεμνή ερμηνεύτρια, είπε πως από μικρή ηλικία άκουγε στο σπίτι της τραγούδια που είχαν σε κασέτες και cd οι δικοί της και κυρίως η μητέρα της, καλλιτεχνών όπως ο Καζαντζίδης, η Μοσχολιού και ο Κόκκοτας.

Στις blind auditions η Βασιλική Συρογιάννη τραγούδησε το "Έπεσε έρωτας" του Σταμάτη Κραουνάκη και κατάφερε λίγο πριν το τέλος να κάνει τον Πάνο Μουζουράκη εκ των 4 κριτών - coach να γυρίσει την καρέκλα του, να τη δει και να την πάρει στην ομάδα του.

Έτσι η Βασιλική Συρογιάννη πέρασε στην επόμενη φάση του τραγουδιστικού, διαγωνιστικού σώου, το οποίο και φέτος "σκίζει" από τηλεθέαση τα σαββατοκύριακα στις 9 το βράδυ που προβάλλεται στο κανάλι Σκάι.

Μάλιστα η Έλενα Παπαρίζου παρότρυνε τη νεαρή καλλιτέχνιδα να προσπαθήσει να ανοιχτεί ώστε να απελευθερώσει την ενέργεια που έχιε μέσα της και να τη βγάλει στη σκηνή όταν τραγουδά.