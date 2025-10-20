The Voice of Greece: Διαγωνίστηκε η 29χρονη Βασιλική Συρογιάννη από τον Πύργο

Τα πήγε καλά κάνοντας τον Πάνο Μουζουράκη να γυρίσει την καρέκλα του και να την πάρει στην ομάδα του
Στις blind auditions του φετινού, 11ου The Voice of Greece, είδαμε το βράδυ της Κυριακής 19-10-2025 & μία συμμετοχή από τη Δυτική Ελλάδα, την 29χρονη Βασιλική Συρογιάννη με καταγωγή από τον Πύργο της Ηλείας που τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
Η ταλαντούχα & σεμνή ερμηνεύτρια, είπε πως από μικρή ηλικία άκουγε στο σπίτι της τραγούδια που είχαν σε κασέτες και cd οι δικοί της και κυρίως η μητέρα της, καλλιτεχνών όπως ο Καζαντζίδης, η Μοσχολιού και ο Κόκκοτας.
Στις blind auditions η Βασιλική Συρογιάννη τραγούδησε το "Έπεσε έρωτας" του Σταμάτη Κραουνάκη και κατάφερε λίγο πριν το τέλος να κάνει τον Πάνο Μουζουράκη εκ των 4 κριτών - coach να γυρίσει την καρέκλα του, να τη δει και να την πάρει στην ομάδα του.
Έτσι η Βασιλική Συρογιάννη πέρασε στην επόμενη φάση του τραγουδιστικού, διαγωνιστικού σώου, το οποίο και φέτος "σκίζει" από τηλεθέαση τα σαββατοκύριακα στις 9 το βράδυ που προβάλλεται στο κανάλι Σκάι.
Μάλιστα η Έλενα Παπαρίζου παρότρυνε τη νεαρή καλλιτέχνιδα να προσπαθήσει να ανοιχτεί ώστε να απελευθερώσει την ενέργεια που έχιε μέσα της και να τη βγάλει στη σκηνή όταν τραγουδά.
