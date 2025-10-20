Πάτρα: Την Πέμπτη 23/10 η Θεία λειτουργία του Αποστόλου Ιακώβου Αδελφοθέου

Αυτή την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών θα τελεστεί υπό του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ἀποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου κατά την αρχαία τάξη.

Έναρξη Όρθρου: 7 π.μ. Έναρξη Θείας Λειτουργίας: 8 π.μ.

Όπως διαβάσαμε στην wikipedia, η Θεία Λειτουργία του Ιακώβου του Αδελφοθέου θεωρείται η αρχαιότερη από τα τέσσερα κύρια είδη της Ορθόδοξης Θείας Λειτουργίας και αποτελεί βάση για τα υπόλοιπα. Τελείται στις 23 Οκτωβρίου και την Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα.

Προέρχεται από την Ιερουσαλήμ. Παρόλο που η διεξαγωγή της συνδέεται κυρίως με την 23η Οκτωβρίου, μπορεί να διεξαχθεί οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου.