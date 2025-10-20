Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Οι αποκλεισμοί στην αναπτυξιακή παιδιατρική απαξιώνουν το ΕΣΥ»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει στην αποκατάσταση του ΕΣΥ ως δημόσιου συστήματος υγείας με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες υγείας των ανθρώπων» δηλώνει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Ερώτηση προς τον υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη με θέμα «Απαράδεκτοι αποκλεισμοί και αδικίες στο δικαίωμα απόκτησης της εξειδίκευσης της αναπτυξιακής παιδιατρικής» κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με τη συνυπογραφή δεκατεσσάρων (14) βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η ερώτηση με αφορμή τους άδικους και απαράδεκτους αποκλεισμούς στην απόκτηση της εξειδίκευσης της αναπτυξιακής παιδιατρικής θίγει τις στρεβλώσεις που δημιουργεί το ασαφές και νεφελώδες θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της διαδικασίας απόκτησης εξειδικεύσεων στην ιατρική ειδικότητα της παιδιατρικής, με συνέπεια την περαιτέρω απορρύθμιση και απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως περιβάλλοντος εργασίας ελκυστικού για τους νέους επιστήμονες.

Αυτό έχει ως συνέπεια όχι μόνο τη συνέχιση του brain drain και της ακούσιας «εξαγωγής» γιατρών εκπαιδευμένων στην Ελλάδα σε χώρες του εξωτερικού, ιδίως στη Γερμανία αλλά και την περαιτέρω απομείωση των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ, με τους ασθενείς και εν γένει λήπτες υπηρεσιών υγείας να εξαναγκάζονται να «επιλέγουν ελεύθερα» τον ιδιωτικό τομέα, επιβαρύνοντας περισσότερο τον προϋπολογισμό τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει στην αποκατάσταση του ΕΣΥ ως δημόσιου συστήματος υγείας με μοναδικό γνώμονα τις ανάγκες υγείας των ανθρώπων. Η επιστροφή του ΕΣΥ στον συνταγματικό δημόσιο χαρακτήρα του θα σημαίνει και την επανίδρυσή του με όρους αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε αυτό, που εν προκειμένω θα επιφέρει σαφήνεια και ισότητα στη διαδικασία απόκτησης εξειδίκευσης κατά τρόπο που να τιμά το επιστημονικό προσωπικό και να δημιουργεί ευκαιρίες εξέλιξης και ανάδειξης.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται να άρει άμεσα αυτές τις αδικίες και τους αναιτιολόγητους αποκλεισμούς, επιτρέποντας σε όλους και όλες τους/τις παιδιάτρους που πληρούν φυσικά τις λοιπές προϋποθέσεις να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις, και όχι μόνο οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι και οι επιστημονικοί συνεργάτες, δηλαδή όπως προβλεπόταν ορθώς στην υπ’ αριθ. Γ5α/Γ.Π.οικ.49498/21-9-2023 υπουργική απόφαση;