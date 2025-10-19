Back to Top
Πάτρα: "Πετώντας" μέσα στο παλιό Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα- Δείτε drone ΒΙΝΤΕΟ

Η πτήση με drone στο εσωτερικό του κτιρίου αποτυπώνεται στο βίντεο του Βασίλη Μαυρομύτη

Οι εικόνες από το εσωτερικό του παλιού κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα στην Πάτρα είναι αποκαλυπτικές.

Η πτήση με drone στο εσωτερικό του κτιρίου  αποτυπώνεται στο βίντεο του Βασίλη Μαυρομύτη.

Το παλιό κτίριο των Υπηρεσιών Λιμένα, στην Πάτρα, είναι έργο του αρχιτέκτονα Αλέξη Συριόπουλου και αυτή την περίοδο έχει βρεθεί ξανά στο προσκήνιο η τύχη του. με τις απόψεις να διχάζονται.

Να κατεφαφιστεί ή να διατηρηθεί και να μεταμορφωθεί;

Δείτε το βίντεο

 

