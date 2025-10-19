Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν ηθοποιοί, όπως ο Κώστας Μπερικόπουλος, ο Φαίδων Καστρής και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Κοσμάς Φουντούκης συμμετείχε σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων αλλά και στις τηλεοπτικές σειρές «Κόκκινος Κύκλος» και «Δέκατη Εντολή».

Είχε συνεργαστεί και με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

“Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό, μοναδικό πλάσμα” έγραψε ο Κώστας Μπερικόπουλος στο Facebook.