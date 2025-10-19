Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20-10-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΤΣΟ

ΕΤΩΝ 80


ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12:30 μ.μ


Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α

ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,

ΘΕΟΔΩΡΑ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΗΛΙΑΣ κ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΤΣΟΥ


Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357

----------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΙΤΣΑ

ΕΤΩΝ 55

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ, ΑΝΝΑ χήρα ΑΓΓ. ΠΡΟΓΚΑ.

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΑΚΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ, ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΝΑ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΓΚΑΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΡΟΓΚΑ, ΛΙΤΣΑ ΠΡΟΓΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΓΚΑ.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

 

 

 

--------------------

KHΔΕΙΑ

Τον Πολυαγαπημένο μας

ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΑΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

= ΕΤΩΝ 47 = 

κηδεύουμε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΤΙΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Δημητρόπουλου (Δήμου Αιγιαλείας)

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 1.30 μ.μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή


ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

Βασιλική & Μιχάλης,

Παναγιώτης & Ανδρομάχη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

Ιωάννης, Αγγελική, Κωνσταντίνος

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ

Θεώνη Κων. Αζαρία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ 26910.23300, 6944323276

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ(χήρα) ΑΝΤ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε την Δευτέρα 20-10-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΣΩΤΗΡΗΣ, ΛΥΔΙΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ


ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

----------------

ΚΗΔΕΙA    

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

(ΕΤΩΝ 98)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ  ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ


ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

---------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΣΩΤΗΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΙΣΤΟΦ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (ΕΤΩΝ 95)

Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 20/10/2025 & ώρα 4 μ.μ Από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Αναστάσιος & Ανδριάνα Κωνσταντινίδη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
Μανώλης, Παγώνα,
Σωτηρία, Σπυριδούλα, Χριστίνα

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΛΑΔΗ
 ΕΤΩΝ  95

Κηδεύουμε  την Δευτέρα  20-10-2025  & ώρα  1 μ. μ.   από  τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η  ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

 ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ

 ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ

   ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ    ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

-------------

