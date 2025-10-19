Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20-10-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΙΤΣΟ
ΕΤΩΝ 80
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.
Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12:30 μ.μ
Τ Α Α Δ Ε Λ Φ Ι Α
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΠΕΤΡΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ,
ΘΕΟΔΩΡΑ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΗΛΙΑΣ κ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΙΤΣΟΥ
Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι
Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ 165 Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΙΤΣΑ
ΕΤΩΝ 55
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ.
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ, ΑΝΝΑ χήρα ΑΓΓ. ΠΡΟΓΚΑ.
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΑΚΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ, ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΝΑ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΓΚΑΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΡΟΓΚΑ, ΛΙΤΣΑ ΠΡΟΓΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΓΚΑ.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
KHΔΕΙΑ
Τον Πολυαγαπημένο μας
ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΑΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ
ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
= ΕΤΩΝ 47 =
κηδεύουμε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΤΙΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Δημητρόπουλου (Δήμου Αιγιαλείας)
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 1.30 μ.μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
Βασιλική & Μιχάλης,
Παναγιώτης & Ανδρομάχη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
Ιωάννης, Αγγελική, Κωνσταντίνος
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ
Θεώνη Κων. Αζαρία
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ 26910.23300, 6944323276
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ(χήρα) ΑΝΤ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Δευτέρα 20-10-2025 & ώρα 11.30 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΣΩΤΗΡΗΣ, ΛΥΔΙΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
----------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 98)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
---------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΣΩΤΗΡΙΑ (ΧΗΡΑ) ΧΡΙΣΤΟΦ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (ΕΤΩΝ 95)
Θανούσα κηδεύουμε την Δευτέρα 20/10/2025 & ώρα 4 μ.μ Από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β ́ Δημ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Αναστάσιος & Ανδριάνα Κωνσταντινίδη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:
Μανώλης, Παγώνα,
Σωτηρία, Σπυριδούλα, Χριστίνα
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.- FAX: 2610 316106, ΚΙΝ.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (χήρα) ΓΕΡ. ΚΛΑΔΗ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Δευτέρα 20-10-2025 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, Πάτρα, πλησίον Α' Νεκροταφείου.
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
-------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr