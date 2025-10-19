Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20-10-2025

Τον Πολυαγαπημένο μας

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΑΚΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΙΤΣΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ, ΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΝΑ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΓΚΑΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΡΟΓΚΑ, ΛΙΤΣΑ ΠΡΟΓΚΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΓΚΑ.

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ, ΑΝΝΑ χήρα ΑΓΓ. ΠΡΟΓΚΑ.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΙΤΣΑΣ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ.

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΟΥΣΙΚΩΝ.

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ

Ο Ι Α Ν Ε Ψ Ι Ο Ι Ο Ι Ε Ξ Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι

Η ΣΩΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12:30 μ.μ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΚΙΑΔΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ.

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ

κηδεύουμε την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό ΤΙΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Δημητρόπουλου (Δήμου Αιγιαλείας)

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 1.30 μ.μ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

Βασιλική & Μιχάλης,

Παναγιώτης & Ανδρομάχη

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

Ιωάννης, Αγγελική, Κωνσταντίνος

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ

Θεώνη Κων. Αζαρία

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

