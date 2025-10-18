Αμπελόκηποι: Οι τελευταίες κινήσεις του 44χρονου πριν τη βουτιά θανάτου

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση αυτοκτονίας του άτυχου 44χρονο άνδρα, ο οποίος έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών.

Οι αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια για να βρουν το τι οδήγησε τον 44χρονο πατέρα και σύζυγο, ο οποίος μάλιστα περίμενε το δεύτερο παιδί του, στην τραγική αυτή πράξη.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10). Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας καθόταν στο καφέ του 24ου ορόφου, όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα. Μόλ

Σύμφωνα επίσης με άλλες μαρτυρίες, ο άτυχος άντρας είχε πάει μία ημέρα πριν στον ίδιο χώρο και είχε πιει τον καφέ του, όπως ακριβώς έπραξε και την Παρασκευή (17/1) το μεσημέρι.

Αφού μίλησε στο κινητό και πλήρωσε τον λογαριασμό, πήγε μπροστά στο περβάζι, κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα και πήδηξε στο κενό, μπροστά στα εμβρόντητα μάτια των θαμώνων.

«Ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο», είπε ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας.

Ο 44χρονος δεν ήταν το πρώτο θύμα πτώσης από το ίδιο κτήριο. Στις 19 Μαΐου ένας άλλος άνδρας, ηλικίας 25 ετών, έπεσε στο κενό, επίσης, από τον 24ο όροφο, ενώ διασκέδαζε στο μπαρ που λειτουργεί στην ταράτσα.

Πού επικεντρώνεται η έρευνα των Αρχών

Το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων ερευνά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας και πρόκειται να προχωρήσει σε άρση απορρήτου προκειμένου να εξετάσει τις κλήσεις του 44χρονου.