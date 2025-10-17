Ανεξιχνίαστη τραγωδία στον Πύργο Απόλλων - Ο 44χρονος ήταν έτοιμος να γίνει ξανά πατέρας

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως για την υπόθεση του 44χρονου άνδρα που έπεσε σήμερα το μεσημέρι από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας περίμενε το δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του αναμένεται να γεννήσει από μέρα σε μέρα. Οι λόγοι που τον οδήγησαν στην αυτοκτονία παραμένουν προς το παρόν άγνωστοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 13:30, όταν ο 44χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες, καθόταν σε καφέ του 24ου ορόφου, ήπιε τον καφέ του, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα και λίγο αργότερα σηκώθηκε, ανέβηκε στο τραπέζι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία και έπεσε στο κενό.

Η πτώση προκάλεσε έντονο θόρυβο, με αρκετούς να νομίζουν αρχικά πως πρόκειται για έκρηξη ή πυροβολισμό.

«Ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη»

Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την οδό, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Ο 44χρονος έπεσε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, από τον 24ο όροφο.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στο ίδιο σημείο του Πύργου Απόλλων, στο εστιατόριο Deos. Στο σημείο είχαν σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις, που συνέλεξαν στοιχεία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.