Έλενα Χαραλαμπούδη σε Λιάγκα: «Είσαι φοβιστικός»

Μια απολαυστική συνέντευξη έδωσε η Έλενα Χαραλαμπούδη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τον Γιώργο Λιάγκα. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την πορεία της, τη ζωή με τον σύζυγο και την κόρη της, αλλά και για τη σχέση της με τα social media.

Αρχικά, η Έλενα Χαραλαμπούδη δεν έκρυψε την αμηχανία της μπροστά στις κάμερες, παραδεχόμενη με χιούμορ στον Γιώργο Λίαγκα: «Δεν είμαι πολύ της δημοσιότητας. Αισθάνομαι τεράστιο άγχος και σήμερα που θα ερχόμουν εδώ. Φυσικά και σε φοβάμαι. Είσαι φοβιστικός επειδή είσαι ετοιμόλογος και κάνεις ερωτήσεις to the point!».

Κάπως έτσι, ο Γιώργος Λιάγκας, χαμογελαστός, έσπευσε να την καθυσηχάσει, αναφέροντας πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον φοβάται. Η συζήτηση γρήγορα πήρε πιο προσωπική τροπή, με την ηθοποιό να μιλά για τη ζωή της με τον σύζυγό της, Λάζαρο – μηχανικό τηλεπικοινωνιών – και τη μικρή τους κόρη, Φαίδρα.

«Εμείς οι γυναίκες φέρουμε βαρέως κάποια πράγματα διαφορετικά από τους άντρες. Για παράδειγμα, εγώ ξέρω το πρόγραμμα της Φαίδρας απέξω, ο Λάζαρος ξέρει άλλα. Είναι και σε τι είναι καλός ο άλλος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο παρουσιαστής δεν δίστασε να τη ρωτήσει αν αισθάνεται «μία μικρή Ιωάννα Τούνη», με την Έλενα Χαραλαμπούδη να απαντά: «Ευχαριστώ που με λες μικρή και Τούνη γιατί έχει φοβερό σώμα! Αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου influencer. Κάνω κάτι διαφορετικό. Είμαι ηθοποιός και φτιάχνω βίντεο με μυθοπλασία. Στην αρχή δεν το έκανα για χρήματα, τώρα φυσικά έχει αντίκτυπο, αλλά δεν μπορώ να πουλήσω κάτι. Θαυμάζω όσους το κάνουν».

Παράλληλα, η Έλανα Χαραλαμπούδη αναφέρθηκε και στον Αλέξανδρο Τσουβέλα, η Χαραλαμπούδη αποκάλυψε τη φιλική σχέση που τους συνδέει: «Είναι φοβερός κωμικός. Με βοήθησε πολύ – και να πιάσω το αντρικό κοινό, γιατί το γυναικείο το είχα εξαντλήσει! Έχει τεράστιο ταλέντο, και στο να παίζει και στο να ακούει».

Μάλιστα, προς το τέλος της συνέντευξης έγινε ένα αστείο περιστατικό, καθώς η γνωστή ηθοποιός ανέφερε προς τον Γιώργο Λίαγκα: «Δεν είσαι φοβιστικός, βλακείες έλεγα», κλείνοντας με ένα χαμόγελο τη συζήτηση.