Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών είχε ο Δημήτρης Γ. Παλούμπης

Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστο Μπούρα, συνάντησε το πρωί της Παρασκευής 17-10-2025 ο Δημήτρης Γ. Παλούμπης, υποψήφιος Βουλευτής Αχαΐας με την Ελληνική Λύση.

Στη συνάντηση, όπως αναφέρει ανακοίνωση του κ. Παλούμπη, "συζήτησε με τον κ. Μπούρα τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα: την αδιαφορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στα ζητήματα συντήρησης, το υψηλό κόστος στέγασης για τους φοιτητές και τη μεταφορική κάλυψη, καθώς και μια σειρά θεμάτων που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Πανεπιστημίου.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώθηκα ότι το αίτημα για μεταπτυχιακό στον Τουρισμό και τη Γευσιγνωσία θα κατατεθεί στο τέλος Οκτωβρίου, υπό την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής. Υποστηρίζουμε πλήρως αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Δήμο Αιγιαλείας, όπου και θα λειτουργήσει το πρόγραμμα.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αποδείξει πως μπορεί να πρωτοπορεί, συνδέοντας την ακαδημαϊκή γνώση με την τοπική ανάπτυξη. Η ίδρυση του νέου μεταπτυχιακού θα δώσει ώθηση στην τουριστική ταυτότητα της Αχαΐας και θα δημιουργήσει νέες προοπτικές για την περιοχή.

Στηρίζουμε ενεργά κάθε πρωτοβουλία που κρατά τη γνώση, την καινοτομία και τους νέους ανθρώπους στον τόπο μας".