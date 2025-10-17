Δίκτυο ανήλικων κοριτσιών είχε στρατολογήσει 31χρονος στην Αθήνα

Δίκτυο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας μόλις 14 έως 16 ετών, φέρεται να είχε στρατολογήσει 31χρονος, ο οποίος συνελήφθη στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο άνδρας κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και απόπειρα κλοπής κατά συναυτουργία, καθώς φέρεται να εκμεταλλευόταν τα κορίτσια αναθέτοντάς τους μικροκλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.

Όπως προέκυψε, ο 31χρονος καθοδηγούσε τις ανήλικες χωρίζοντάς τες σε δύο ομάδες, με συγκεκριμένους ρόλους. Κάποιες προσέγγιζαν τα θύματα και τα απασχολούσαν, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρούσαν να αφαιρέσουν τσαντάκια ή προσωπικά αντικείμενα από διερχόμενους ή θαμώνες καταστημάτων της περιοχής.

Επί τω έργω

Η δράση τους, ωστόσο, δεν πέρασε απαρατήρητη. Περιπολούντες αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών εντόπισαν την ομάδα την ώρα που επιχειρούσε να δράσει και προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 31χρονου και των ανήλικων κοριτσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση. Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.