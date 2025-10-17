Αξονικές για ψύλλου πήδημα- Η «αμυντική ιατρική» φέρνει ακτινοβολία- Τι λέει η Άννα Μαστοράκου

Ανησυχητικές διαστάσεις φαίνεται να παίρνει η κατάχρηση των αξονικών τομογραφιών στην Ελλάδα, με τη χώρα να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην Ευρώπη όσον αφορά το ποσοστό των αχρείαστων εξετάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ακτινοπροστασίας (HERCA), το 26,5% των αξονικών τομογραφιών που πραγματοποιούνται στη χώρα μας θεωρούνται περιττές, με αποτέλεσμα σημαντικό αριθμό πολιτών να εκτίθεται σε ακτινοβολία χωρίς ιατρική ανάγκη.

Ειδικοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος αυτών των εξετάσεων θα μπορούσε να αποφευχθεί, καθώς συχνά παραγγέλλονται για προληπτικούς λόγους ή χωρίς επαρκή κλινική ένδειξη. Η πρακτική αυτή, ωστόσο, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών, λόγω της υψηλής δόσης ακτινοβολίας που δέχονται.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στο thebest.gr αναφέρθηκε στην έρευνα σύμφωνα με την οποία 4 στις 10 αξονικές τομογραφίες στην Ελλάδα είναι περιττές και στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την υπερβολή, επισημαίνοντας τόσο την «αμυντική ιατρική» που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, μετά την πανδημία, όσο και τις απαιτήσεις των ίδιων των ασθενών για περισσότερες απεικονιστικές εξετάσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της τεχνολογίας έχει αλλάξει τη νοοτροπία στη διάγνωση, ενώ τα πρωτόκολλα που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Υγείας προσπαθούν να περιορίσουν το φαινόμενο. «Υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να τηρούνται και περιορισμοί στις επαναλαμβανόμενες εξετάσεις», σημείωσε.

Επίσης, σημείωσε ότι «δεν προκύπτει κέρδος, όπως ακούγεται, γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν τις πληρώνει τις αξονικές και τις μαγνητικές. Ο ΕΟΠΥΥ έχει έναν κλειστό προϋπολογισμό και είτε ένα κέντρο κάνει 100 αξονικές ή 1000 αξονικές θα πληρωθεί το ίδιο και μάλιστα θα αναλάβει το κόστος των υπέρ άνω εξετάσεων από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή αυτό που λέμε clawback, επομένως δεν έχει κανένα συμφέρον να γράφονται αξονικές χωρίς λόγο»