Άκης Παυλόπουλος: "Χρυσός" ο γιος του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου

Άκης Παυλόπουλος: "Χρυσός" ο γ...

Ο 11χρονος γιος του παρουσιαστή κατάφερε μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση

Τη συγκίνησή του εξέφρασε ο Άκης Παυλόπουλος για τον 11χρονο γιο του, Λάμπη.

Ο νεαρός κατάφερε μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση, με τον πατέρα του να μιλάει για εκείνον με υπερηφάνεια στην τηλεοπτική εκπομπή που παρουσιάζει.

Στον αέρα της εκπομπής «Σήμερα» προβλήθηκε ένα απόσπασμα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου, όπου ο γιος του κατάφερε με μία προσπάθεια να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο.

Εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε: «Πρέπει να πούμε ότι πήρε το χρυσό μαζί με έναν φίλο του από τον Άγιο Στέφανο, δύο Ελληνόπουλα που ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο και πήραν το χρυσό στην Κίνα μετά τους πανευρωπαϊκούς».

