Μπέλα Χαντίντ: Ανησυχία στα social media για την πασαρέλα στην επίδειξη της Victoria's Secret

Μπορεί για τα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης η επιστροφή της Μπέλα Χαντίντ στην πασαρέλα για τη Victoria's Secret να ήταν το πιο σημαντικό γεγονός στην επίδειξη μόδας για τους «αγγέλους» της εταιρείας στη Νέα Υόρκη, οι χρήστες των social media, ωστόσο, φαίνεται να έχουν διαφορετική άποψη.

Με αιχμή ένα βίντεο στο TikTok που έγινε viral έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια views, εκφράζεται ανησυχία για την εικόνα του 29χρονου μοντέλου ειδικά στην τελευταία εμφάνισή της στην πασαρέλα.

«Μπορείτε να το δείτε στο πρόσωπό της. Είναι κάπως σφιγμένη εδώ. Δείτε ότι προσπαθεί να παίξει με τους ώμους της προσπαθώντας να κρατήσει τα φτερά που φοράει» υποστηρίζει ο χρήστης που ανέβασε το επίμαχο βίντεο.