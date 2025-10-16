Αντώνης Βλοντάκης: Η κόρη του, Μαλένα, πήγε στο «Deal»

Την τύχη της στο δημοφιλές παιχνίδι του ALPHA με τον Γιώργο Θαναηλάκη αποφάσισε να πάει η κόρη του γνωστού πολίστα Αντώνη Βλοντάκη. Η Μαλένα Βλοντάκη δοκίμασε την τύχη της στο «Deal» το απόγευμα της Πέμπτης (16.10.2025) όταν ανέβηκε στο τραπέζι για να αναμετρηθεί με τον τραπεζίτη.

Κατά τη διάρκεια του «Deal», Μαλένα Βλοντάκη μίλησε για τους διάσημους γονείς της, τον Αντώνη Βλοντάκη και την Κορίνα Στεργιάδου και αποκάλυψε ότι στο παρελθόν ήταν παίξει σε μία τηλεοπτική σειρά μαζί με τον πατέρα της, αλλά δεν τον έκανε λόγω Πανελληνίων.

«Δεν είμαι πολίστρια. Είμαι βολεϊμπολίστρια. Έχω φανέλα με το νούμερο 11, όπως ο πατέρας μου», είπε αρχικά.

«Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Μάλλον θα πάω στο διπλωματικό σώμα. Μου αρέσει πολύ η υποκριτική και παράλληλα θέλω και μεταπτυχιακό στο μεταφραστικό.

Παραλίγο κάποια στιγμή να παίξω σε σειρά μαζί με τον πατέρα μου. Ήταν να κάνω τη θετή του κόρη, αλλά πήγαινα Β’ λυκείου και ο μπαμπάς μου είπε “όχι”.

«Είμαι σε πρακτορείο μοντέλων αλλά δεν το έχω επεκτείνει λόγω σπουδών», είπε ακόμα η όμορφη κοπέλα που ακολουθεί και τα βήματα της μητέρας της, Κορίνας Στεργιάδου.