Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Μπριζίτ Μπαρντό: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός- Ανησυχητική η κατάσταση της υγείας της

Μπριζίτ Μπαρντό: Στο νοσοκομείο η ηθοποι...

Η 91χρονη ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας

Στο νοσοκομείο βρίσκεται εδώ και τρεις εβδομάδες η Μπριζίτ Μπαρντό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nice Matin, η 91χρονη ηθοποιός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σαιν-Τροπέ για να νοσηλευτεί στο Τουλόν.

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο, η σταρ του γαλλικού κινηματογράφου νοσηλεύεται στην ιδιωτική κλινική Saint-Jean, ενώ η είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρεται, η Μπαρντό υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας, ενώ η κατάστασή της παραμένει ανησυχητική. Ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ειδήσεις Τώρα

Έβαλαν νέους μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος σε επαγγελματίες της Πάτρας και δεν τους ξαναήρθε λογαριασμός!

Η συγκλονιστική περιγραφή της γυναίκας του αστυνομικού της Βουλής για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις της ίδιας και των παιδιών της

Σοκαριστικό ιατρικό λάθος: Η Στέλλα νίκησε τον καρκίνο στη γλώσσα αλλά παραμορφώθηκε- «Τρέφεται με σύριγγα»- ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μπριζίτ Μπαρντό

Spotlight