Μπριζίτ Μπαρντό: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός- Ανησυχητική η κατάσταση της υγείας της

Η 91χρονη ηθοποιός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας
Στο νοσοκομείο βρίσκεται εδώ και τρεις εβδομάδες η Μπριζίτ Μπαρντό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Nice Matin, η 91χρονη ηθοποιός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σαιν-Τροπέ για να νοσηλευτεί στο Τουλόν.
Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο, η σταρ του γαλλικού κινηματογράφου νοσηλεύεται στην ιδιωτική κλινική Saint-Jean, ενώ η είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.
Όπως αναφέρεται, η Μπαρντό υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας, ενώ η κατάστασή της παραμένει ανησυχητική. Ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι της μέσα στις επόμενες ημέρες.
