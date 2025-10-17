Ο Νίκος Κοκλώνης «παζαρεύει» πανάκριβα ρολόγια στη Νέα Υόρκη

Ένα ιδιαίτερο βίντεο με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κοκλώνη κάνει τον γύρο των social media, δείχνοντας τον παρουσιαστή και τηλεοπτικό παραγωγό να παζαρεύει σκληρά για πανάκριβα ρολόγια.

Ο Νίκος Κοκλώνης επισκέφθηκε ένα γνωστό κατάστημα στη Νέα Υόρκη, τον «Βασιλιά των Ρολογιών» (The Watch King), όπου δοκίμασε και διαπραγματεύτηκε την αγορά αξεσουάρ μεγάλης αξίας.

Στο βίντεο, ο παρουσιαστής προσπαθεί με χιούμορ να μειώσει την τιμή σε ρολόγια που κόστιζαν 80.000 και 85.000 ευρώ, ζητώντας από τον ιδιοκτήτη να τα πουλήσει 65.000 και 70.000 ευρώ αντίστοιχα.

Μάλιστα, ακούγεται να λέει αστειευόμενος στον καταστηματάρχη: «Είμαι φτωχός άνθρωπος, βοήθησέ με».



Ο μαγαζάτορας ανταποκρίθηκε στο χιούμορ του, αρνούμενος την έκπτωση και ζητώντας να του δώσει την τσάντα και τα ρούχα του αν δεν είχε άλλα χρήματα.

Την στιγμή εκείνη, ένας από τους συνεργάτες του ιδιοκτήτη παρενέβη:

«Σε βλέπει η Ελλάδα, τι περιμένεις να πουν αν σε δουν να παζαρεύεις μερικές χιλιάδες; Έλα τώρα, είσαι σαν Έλληνας θεός, είναι ανάμεσα σε σένα και τον Δία στην Ελλάδα, έλα τώρα»

Τελικά, ο Νίκος Κοκλώνης είπε πως δεν είχε χρήματα ούτε για τις θήκες των ρολογιών, συμπληρώνοντας ότι βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για να δει τους φίλους του μετά από πέντε χρόνια.