Βανδή: Η πρώτη αντίδραση on air για το τροχαίο που προκάλεσε ο Μπισμπίκης

Το αμίλητο νερό «έχει πιει» το τελευταίο διάστημα η Δέσποινα Βανδή, μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο αγαπημένος της Βασίλης Μπισμπίκης στην Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός φαίνεται πως έφερε σε δύσκολη θέση την τραγουδίστρια με όλον τον χαμό που προκάλεσε στη συγκεκριμένη γειτονιά και στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων.

Λίγες ημέρες αφού έγινε γνωστό πως ο Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο, η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη και αφού ξεκίνησε να τραγουδά ζήτησε από το κοινό να την εμψυχώσει καθώς η εβδομάδας της ήταν δύσκολη.

Στο σήμερα ωστόσο (17.10.2025) οι κάμερες των εκπομπών «τσάκωσαν» την γνωστή τραγουδίστρια στο αεροδρόμιο μαζί με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη και οι ρεπόρτες την ρώτησαν αν θα μπορούσε να κάνει ένα σχόλιο για το συμβάν.