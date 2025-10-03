Instagram: Διαθέσιμη και στην Ελλάδα η «κοινοποίηση τοποθεσίας» - Τι είναι

Ήρθε επίσημα και στην Ελλάδα το τελευταίο χαρακτηριστικό με το οποίο η Meta στοχεύει στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας όσων χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της.

Ο λόγος γίνεται για την κοινοποίηση τοποθεσίας - Χάρτης στο Instagram, η οποία ήταν ήδη διαθέσιμη στις ΗΠΑ εδώ και κάποιο καιρό.

Αυτό το νέο χαρακτηριστικό επιτρέπει την κοινοποίηση της τοποθεσίας σας στους φίλους σας. Συγκεκριμένα, υπάρχει ένας χάρτης στον οποίο μπορείτε να βλέπετε που είναι οι κοντινοί σας άνθρωποι, εάν και εφόσον έχουν εξίσου κοινοποιήσει την τοποθεσία τους - κάπως σαν την ανάλογη λειτουργία της Apple.

Τι είναι η νέα λειτουργία του Instagram

Ο χρήστης εύκολα μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την κοινοποίηση της τοποθεσίας του από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Στην κατηγορία «notes» υπάρχει πλέον ειδικό καρτελάκι όπου μπορεί ο χρήστης να ανοίξει τον εν λόγω χάρτη, μέσα από τον οποίο μπορεί να βλέπει την τοποθεσία των φίλων του που έχουν ενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία, αλλά και περιεχόμενο αγαπημένων δημιουργών από συγκεκριμένες τοποθεσίες.