Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο των δίδυμων

O Άγγελος, πλέκει το δίχτυ της εκδίκησης, έτοιμος να καταστρέψει τον Καλλιγά
Γεμάτα ανατροπές και εξελίξεις το επόμενο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθεί την Παρασκευή 17.10.2025.
Η διάσωση της Ζωής και της Νικαίτης αλλάζει τις σχέσεις της Ζωής με τα δίδυμα. Η ζωή, αποφασίζει να αντιμετωπίσει τα παιδιά της ενώ ο Άγγελος αποκαλύπτεται ως ο νόθος Καλλιγάς με ένα σχέδιο εκδίκησης. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι θα συμβεί στο επόμενο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.
Να μ’ αγαπάς: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Επεισόδιο 10: Ο Αμερικανός επενδυτής που έρχεται είναι η τελευταία ελπίδα για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας του Θεόφιλου Καλλιγά, όμως ο Χάρης προσπαθεί να τον σαμποτάρει. Η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο των δίδυμων κι ο Λευτέρης δέχεται μια απροσδόκητη πρόταση από τον Θεόφιλο που θα ανατρέψει τα δεδομένα. Η Φωτεινή, διχασμένη ανάμεσα στο καθήκον και τα συναισθήματά της για τον Ορφέα, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, όμως εκείνος την πλησιάζει όλο και περισσότερο. Την ίδια ώρα, ο Άγγελος, πλέκει το δίχτυ της εκδίκησης, έτοιμος να καταστρέψει τον Καλλιγά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr