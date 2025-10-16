Να μ’ αγαπάς: Η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο των δίδυμων

Γεμάτα ανατροπές και εξελίξεις το επόμενο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθεί την Παρασκευή 17.10.2025.

Η διάσωση της Ζωής και της Νικαίτης αλλάζει τις σχέσεις της Ζωής με τα δίδυμα. Η ζωή, αποφασίζει να αντιμετωπίσει τα παιδιά της ενώ ο Άγγελος αποκαλύπτεται ως ο νόθος Καλλιγάς με ένα σχέδιο εκδίκησης. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι θα συμβεί στο επόμενο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Επεισόδιο 10: Ο Αμερικανός επενδυτής που έρχεται είναι η τελευταία ελπίδα για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας του Θεόφιλου Καλλιγά, όμως ο Χάρης προσπαθεί να τον σαμποτάρει. Η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με το τελεσίγραφο των δίδυμων κι ο Λευτέρης δέχεται μια απροσδόκητη πρόταση από τον Θεόφιλο που θα ανατρέψει τα δεδομένα. Η Φωτεινή, διχασμένη ανάμεσα στο καθήκον και τα συναισθήματά της για τον Ορφέα, προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, όμως εκείνος την πλησιάζει όλο και περισσότερο. Την ίδια ώρα, ο Άγγελος, πλέκει το δίχτυ της εκδίκησης, έτοιμος να καταστρέψει τον Καλλιγά.