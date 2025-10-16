Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Το νέο του τραγούδι παρουσιάζεται με μια μικρή ταινία κατά της ενδοοικογενειακής βίας
Ένα διαφορετικό βίντεο κλιπ αποφάσισε να βγάλει ο Νίκος Οικονομόπουλος για το νέο του τραγούδι «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ», με στόχο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας.
Το βίντεο σε σκηνοθεσία Steven Airth αποτυπώνει με ρεαλισμό τις σιωπηλές μάχες που δίνουν οι γυναίκες μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις και την εσωτερική τους δύναμη να βρουν τη φωνή και το θάρρος να πουν «μέχρι εδώ».
Οι εικόνες είναι σκληρές καθώς δείχνουν με πολύ ρεαλιστικό τρόπο σκηνές βίας. Ο ηθοποιός Νίκος Πολοζιάνης ξεχωρίζει με την ερμηνεία του καθώς και η συμπρωταγωνίστριά του Βίκυ-Ναούμα Κατσάρα, με τους δύο να αποδίδουν με συγκλονιστική ένταση την ψυχολογία του θύτη και του θύματος.
Ο Νίκος Οικονομόπουλος, στην περιγραφή του βίντεο, έγραψε: «Το νέο μου music video, “Κουράστηκα να σ’ αγαπώ”, είναι αφιερωμένο στη δύναμη που κρύβει κάθε γυναίκα μέσα της. Για την κάθε φορά που σηκώθηκε. Για την κάθε νίκη... Για τη δική σου δύναμη...». Η μουσική του τραγουδιού ανήκει στον Γιώργο Σαμπάνη και οι στίχοι στην Ελένη Γιαννατσούλια.
Το βίντεο κλιπ ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του αριθμού 15900, της 24ωρης γραμμής SOS κατά της βίας των γυναικών, υπενθυμίζοντας πως η βοήθεια και η ελπίδα είναι πάντα διαθέσιμες. Τα σχόλια στα social media είναι θετικά, με τους περισσότερους να επαινούν την προσπάθεια και το μήνυμα που θέλει να περάσει το συγκεκριμένο τραγούδι.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr