Το μήνυμα του Νίκου Οικονομόπουλου κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Ένα διαφορετικό βίντεο κλιπ αποφάσισε να βγάλει ο Νίκος Οικονομόπουλος για το νέο του τραγούδι «Κουράστηκα να σ’ αγαπώ», με στόχο να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Το βίντεο σε σκηνοθεσία Steven Airth αποτυπώνει με ρεαλισμό τις σιωπηλές μάχες που δίνουν οι γυναίκες μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις και την εσωτερική τους δύναμη να βρουν τη φωνή και το θάρρος να πουν «μέχρι εδώ».

Οι εικόνες είναι σκληρές καθώς δείχνουν με πολύ ρεαλιστικό τρόπο σκηνές βίας. Ο ηθοποιός Νίκος Πολοζιάνης ξεχωρίζει με την ερμηνεία του καθώς και η συμπρωταγωνίστριά του Βίκυ-Ναούμα Κατσάρα, με τους δύο να αποδίδουν με συγκλονιστική ένταση την ψυχολογία του θύτη και του θύματος.