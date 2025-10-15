Θεσσαλονίκη: Xτύπησαν 11χρονο στο διάλειμμα – Του έριξαν μπουνιές

Επίθεση από δύο συμμαθητές του δέχτηκε ένας 11χρονος μαθητής, όπως κατήγγειλε η μητέρα του μέσα στο σχολείο του στη Θεσσαλονίκη, την ώρα του διαλείμματος. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 οι ανήλικοι του επιτέθηκαν με μπουνιές και κλωτσιές.

Η μητέρα του 11χρονου είπε ότι το παιδί της έχει πέσει πολλές φορές θύμα bullying από την στιγμή που πήγε στο συγκεκριμένο σχολείο στη Θεσσαλονίκη και υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των μαθητών από τέτοιες επιθέσεις.

Η μητέρα περιέγραψε την επίθεση που δέχτηκε ο γιος της και είπε αρχικά πως «την ώρα που ο γιος μου χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στα τμήματα, κάποιος ήρθε από πίσω και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι και αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε κάποιο άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές στο κεφάλι. Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που βρισκόταν στο προαύλιο συνειδητοποίησε ότι πέφτει ξύλο και τους πήγε στο γραφείο της διευθύντριας».

Σύμφωνα με την μητέρα, ο γιος της δεν είχε προηγούμενα με αυτά τα παιδιά.

«Εμένα δεν με ενημέρωσε κανένας ενώ το παιδί μου ήταν χτυπημένο στο κεφάλι. Ήρθα στις 13:10 στο σχολείο για να δω τι κάνει, γιατί το συγκεκριμένο παιδί τρώει bullying από το 2024, από την ώρα που ήρθαμε σε αυτό το σχολείο. Η διευθύντρια το μόνο που λέει είναι “μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία”» υποστήριξε η μητέρα.