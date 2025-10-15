Επιμελητήριο Αχαΐας: Απολογισμός δράσης για το τρίτο τρίμηνο

Σε απολογισμό του τρίτου τριμήνου προχωρά τοι Επιμελητήριο Αχαΐας και στη σχετική του ανακοίνωση αναφέρει:

"Με συνέπεια, εξωστρέφεια και διαρκή ενεργοποίηση όλων των δομών του, το Επιμελητήριο Αχαΐας ολοκλήρωσε το τρίτο τρίμηνο του 2025 με ουσιαστικό έργο, στρατηγικές πρωτοβουλίες και ισχυρή θεσμική εκπροσώπηση. Ο απολογισμός της περιόδου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου αποτυπώνει έναν ζωντανό και δραστήριο φορέα, που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική κοινότητα και συνεργάζεται στενά με τους θεσμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου προχώρησε σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας, προωθώντας μέτρα ανακούφισης και συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός σχεδίου ανθεκτικότητας και ανασυγκρότησης. Παράλληλα, ενίσχυσε τη θεσμική παρουσία του Επιμελητηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, στην 89η ΔΕΘ και σε διεθνείς διοργανώσεις όπως η «Seatrade Europe 2025» στο Αμβούργο, όπου προωθήθηκε η Πάτρα ως προορισμός κρουαζιέρας.

Με δράσεις, ημερίδες, εκθέσεις και χορηγίες, το Επιμελητήριο στήριξε πρωτοβουλίες που προάγουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή. Μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του (ΑΧΕΠΑΝ), συμμετείχε σε ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα συνεργασίας, ενισχύοντας τη διασύνδεση της τοπικής οικονομίας με τη Μεσόγειο και την Αδριατική.

Με σταθερή πορεία, συλλογική δουλειά και σαφή στρατηγική, το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει να υπηρετεί τον ρόλο του ως θεσμικού εκφραστή και δυναμικού υποστηρικτή της επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας".

Δείτε αναλυτικά τον απολογισμό στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαΐας εδώ