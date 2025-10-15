Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης Υποψήφιων Θετών Γονέων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

«Η ΠΔΕ δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει όλα τα παιδιά που χρειάζονται μια ζεστή οικογένεια και να προσφέρει κάθε δυνατό εργαλείο και γνώση στους θετούς γονείς» επισημαίνει η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεωργία Ντάτσικα.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφέρει τα εξής:

Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεωργία Ντάτσικα, εξεφρασε την ικανοποίησή της για την ανταπόκριση και την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για υποψήφιους θετούς γονείς, το οποίο πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο κτίριο της Περιφέρειας (Πανεπιστημίου 254) στην Πάτρα, από 1 έως 13 Οκτωβρίου 2025.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας τριάντα ωρών και με πέντε συναντήσεις, υλοποιήθηκε από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι υποστήριξαν ενεργά τους συμμετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή και η ολοκλήρωση του προγράμματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των υποψηφίων στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων, στην οποία πλέον προχωρούν απευθείας όλοι όσοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία την εκπαίδευση.

Η Αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Ντάτσικα δήλωσε: “Έγινε ένα ακόμη βήμα για την προετοιμασία των υποψήφιων θετών γονέων προς την ανάληψη ενός τόσο σημαντικού και ευαίσθητου ρόλου. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει όλα τα παιδιά που χρειάζονται μια ζεστή οικογένεια και να προσφέρει κάθε δυνατό εργαλείο και γνώση στους θετούς γονείς, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν αγάπη, ασφάλεια και φροντίδα. Μαζί, χτίζουμε το μέλλον αυτών των παιδιών, γιατί κάθε παιδί αξίζει μια αγκαλιά».