Αν. Παναγιωτόπουλος: «Σε μια δημοκρατική και πλουραλιστική κοινωνία η βία δεν έχει θέση»

«Η ελευθερία του τύπου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και η παρεμπόδιση της δουλειάς του δημοσιογράφου» δηλώνει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Η χθεσινή επίθεση και ο τραυματισμός του δημοσιογράφου της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Παναγιώτη Ρηγόπουλου, πέρα από το πρωτεύον ζήτημα της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας, αποτελούν πράξεις καταδικαστέες που δεν συνάδουν με τον δημοκρατικό πλουραλισμό και την κοινωνική συνοχή.

Η ελευθερία του τύπου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και η παρεμπόδιση της δουλειάς του δημοσιογράφου -πόσω μάλλον με επικίνδυνες βίαιες πράξεις- μόνο κακό μπορεί να κάνει στην ελεύθερη διακίνηση ιδεών και απόψεων, ακόμα και να υπονομεύσει το ελεύθερο δικαίωμα της απεργίας.

Η χώρα μας και η κοινωνία μας έχουν δοκιμαστεί διαχρονικά από τους μικρούς και μεγάλους διχασμούς, γι’ αυτό η βία είναι καταδικαστέα.