Η ηθοποιός Ναόμι Γουότς απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Η υποψήφια για Oscar και Emmy Βρετανό-Αυστραλή ηθοποιός, Ναόμι Γουότς - Naomi Watts απέκτησε το δικό της αστέρι στην περίφημη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

«Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ είναι περήφανο που καλωσορίζει την ηθοποιό Ναόμι Γουότς στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ» δήλωσε η Άνα Μαρτίνεζ, παραγωγός της Λεωφόρου της Δόξας. «Η Ναόμι έχει φέρει αξέχαστο βάθος και χάρη στην οθόνη και τιμούμε την αξιοσημείωτη καριέρα της και τις συνεισφορές της στον κινηματογράφο, οι οποίες έχουν αφήσει διαρκή αντίκτυπο, εμπνέοντας κοινό και καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο» πρόσθεσε η Άνα Μαρτίνεζ.

Η καριέρα της Ναόμι Γουότς εκτείνεται σε πάνω από 25 χρόνια, από τον πρωτοποριακό της ρόλο στην κλασική ταινία του αξέχαστου Ντέιβιντ Λιντς για το Λος Άντζελες «Mulholland Drive», μέχρι την συγκινητική περιπέτεια "The Impossible" το 2012 σε σκηνοθεσία Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα & την πρόσφατη σειρά συνεργασιών της με τον σεναριογράφο-παραγωγό Ράιαν Μέρφι.

Πάντα ένιωθα ότι πρέπει να παλεύω, ότι πρέπει να συνεχίζω να αποδεικνύω την αξία μου, δήλωσε η όμορφη, 57χρονη ηθοποιός που από το 2023 είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό Μπίλι Κράνταπ, ο οποίος ήταν παρών στην τελετή όπως και ο ο γιος της ηθοποιού, Σάσα Σράιμπερ από τον προηγούμενο σύντροφο της, τον ηθοποιό Λιβ Σράιμπερ με τον οποίο ήταν μαζί από το 2005 έως το 2016.

"Δεν μπορώ καν να το πιστέψω. Είναι πραγματικά υπέροχο", δήλωσε ενθουσιασμένη όσο και συγκινημένη η Ναόμι Γουότς.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025. Με την παρουσία τους την τίμησαν επίσης αγαπημένοι συνάδελφοί της, όπως ο Έντουαρντ Νόρτον, ο Τζακ Μπλακ, ο Ράιαν Μέρφι, η Σάρα Πόλσον και η Νίσι Νας και ο Κάιλ ΜακΛάκλαν.