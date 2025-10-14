Μια νύχτα μόνο: Στον αέρα το πρώτο συγκλονιστικό trailer της σειράς του MEGA

Κυκλοφόρησε το πρώτο συγκλονιστικό trailer της νέας σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο» με τον Δημήτρη Λάλο και την Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Μια συμφωνία που δεν έπρεπε να γίνει. Μια θυσία που κανείς δεν θα ξεχάσει. Ένας έρωτας που γεννήθηκε στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη και σενάριο των Γιώργου Κρητικού και Στέλλας Βασιλαντωνάκη, η νέα δραματική σειρά του MEGA αφηγείται μια συγκλονιστική ιστορία για την απώλεια, τη δύναμη και την αγάπη που «ανατέλλει» μέσα από το σκοτάδι.

Στο πρώτο trailer, που αναρτήθηκε στα social media του Μεγάλου Καναλιού και έχει ήδη δεχτεί δεκάδες σχόλια, ακούγεται σε νέα εκτέλεση το τραγούδι «Μια νύχτα μόνο» με τη Δήμητρα Γαλάνη, σε μουσική δική της και στίχους της Μαριανίνας Κριεζή.