Πάτρα: Επιστρέφει η "Λυσιστράτη" για 7 παραστάσεις στο Μηχανουργείον

2ος κύκλος παραστάσεων έχει προγραμματιστεί για την «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη στο Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού - Θέατρο Τέχνης, σε σκηνοθεσία του Γεράσιμου Ντάβαρη και μετάφραση του Γιάννη Ηλ. Παππά.

Η Θεατρική Ομάδα Αντίμετρο παρουσιάζει εκ νέου την αντιπολεμική κωμωδία «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Πατρινού ηθοποιού Γεράσιμου Ντάβαρη & μετάφραση του Πατρινού φιλολόγου Γιάννη Παππά, για 7 παραστάσεις από το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025.

"Ουδέν εστί θυρίον γυναικός αμαχώτερον"

Στην Αθήνα, κατά την περίοδο του πελοποννησιακού πολέμου, οι γυναίκες με επικεφαλής τη Λυσιστράτη και συμμαχώντας με τις γυναίκες του αντίπαλου στρατοπέδου αποφασίζουν να σταματήσουν τον πόλεμο και να ξαναφέρουν την ειρήνη στον τόπο τους, κηρύττοντας σεξουαλική απεργία. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη και το θυσαυροφυλάκιο, ώστε να εμποδίσουν τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου. Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, όπου μέσα από διάφορα κωμικά επεισόδια, τελικά θα επικρατήσει το πνεύμα της χαράς και του έρωτα!

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Έχοντας στα χέρια μου την μετάφραση του πατρινού φιλολόγου Γιάννη Ηλ. Παππά, η οποία αναδεικνύει εμφατικά την ευθύτητα, την αθυροστομία την σωματικότητα και την λαϊκή φρεσκάδα του Αριστοφανικού λόγου, προσπάθησα να ρίξω γέφυρα στις περιόδους που άνθισαν αυτά τα στοιχεία κοινωνικά, πολιτικά, εθιμικά και καλλιτεχνικά. Κατά την γνώμη μου, η περίοδος με τις περισσότερες και πλουσιότερες αναλογίες είναι εκείνη της δημοτικής παράδοσης. Ο λαϊκός ποιητικός λόγος, το δημοτικό τραγούδι σε όλες του τις εκφάνσεις, από τα τραγούδια του πανηγυριού, τα μοιρολόγια και τα αθυρόστομα γαμοτράγουδα, τα σκωπτικά φαλλικά δρώμενα του Τυρνάβου και τα Ραγκουτσάρια, ο λαϊκός αυθορμητισμός και η έντονη σωματικότητα του λόγου, μαζί με κάποια μεταμοντέρνα σατιρικά ενδυματολογικά εμβόλιμα,είναι τα υλικά της παράστασής μου, με σκοπό να αναδείξω την αδιάκοπη συνάφεια του ελληνικού πολιτισμού, όπως εκδηλώνεται στον λαϊκό βίο. Σ’ αυτό το δύσκολο εγχείρημα στάθηκαν ένθερμοι συμπαραστάτες τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας ΑΝΤΙΜΕΤΡΟ, τα οποία ευχαριστώ θερμά.

Συντελεστές

Μετάφραση : Γιάννης Ηλ. Παππάς

Σκηνοθεσία : Γεράσιμος Ντάβαρης

Μουσική διδασκαλία : Δώρα Πετρίδη

Διδασκαλία παραδοσιακών χορών : Χριστίνα Μαγιάκη

Μουσική επιμέλεια : Χριστίνα Μαγιάκη, Γεράσιμος Ντάβαρης

Σκηνικό : Γεράσιμος Ντάβαρης

Σκηνικά αντικείμενα : Φώτης Στεργίου

Αφίσα δημιουργικό : Αλέξης Φραγκούλης

Φωτογραφία: Μαρία Κοσσυφίδου.

Παίζουν τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας Αντίμετρο:

Με σειρά εμφάνισης,

Αγγελική Γκολφινοπούλου, Γιάννα Ψιμάδα, Χριστίνα Παπανικόλα, Λένα Μαλωΐνα ,Αντριάνα Μαγιάκη, Κατερίνα Σακελάρη, Ελένη Κυριακοπούλου, Γιάννης Βλάχος, Σέργιος Σονικιάν, Χρήστος Ξυπολιάς, Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος και Γεράσιμος Ντάβαρης.

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Σάββατο 18/10 στις 20:15, Κυριακή 19/10 στις 20:15, Δευτέρα 20/10 στις 21:00, Πέμπτη 23/10 στις 21:30, Παρασκευή 24/10 στις 21:30, Σάββατο 25/10 στις 20:15, και Κυριακή 26/10 στις 20:15.

Εισιτήρια : 12 ευρώ κανονικό, 10 ευρώ μειωμένο-ομαδικό.

Προπώληση 10 ευρώ στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/lysistrati/ και στο ταμείο του θεάτρου.

Τηλέφωνο κρατήσεων 6937492516.

Πολυχώρος Πολιτισμού Μηχανουργείο

Ευμήλου 2-4 (πίσω από τον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα) Πάτρα.