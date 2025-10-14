Άγιος έρωτας: Η αποφυλάκιση του Κυριάκου φέρνει αναστάτωση

Άκρως συγκλονιστικές εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του ALPHA, ο «Άγιος έρωτας» που θα μεταδοθούν Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 12ο: Η αποφυλάκιση του Κυριάκου αναστατώνει φίλους και εχθρούς, ενώ ο ίδιος επιστρέφει στο ξενοδοχείο γεμάτος αναμνήσεις από την Κατρίν. Ο Αντρέας προειδοποιεί τη Θάλεια να συγκρατήσει τον Κυριάκο και της προτείνει να διεκδικήσει το μαγαζί του Παύλου, ενημερώνοντάς την παράλληλα για τη στήριξη του Νικηφόρου. Ο Νικηφόρος, στο μεταξύ, αποκαλύπτει στην Άννα ότι η διάρρηξη στο σπίτι της στόχευε το ημερολόγιο της Ολυμπίας. Ο Παύλος, από τη μεριά του, προσπαθεί να καλύψει τα νώτα του και να εξαγοράσει τη σιωπή της γειτόνισσας της Χριστίνας. Ο Σωτήρης προειδοποιεί τον Τόλη για τους κινδύνους της συνεργασίας τους με τον Παύλο, τώρα που όλοι στη Στέρνα στρέφονται εναντίον του. Η Δώρα και ο Αργύρης φτάνουν στο Μαύρο Λιθάρι. Ο πατήρ Νικόλαος, στο μεταξύ, συναντά το ζεύγος Μαρούδα και τη μικρή Ελευθερία και καταστρώνει ένα σχέδιο ώστε να μπορέσει και η Χλόη να προσεγγίσει την κόρη της. Κι ενώ η Στέρνα δεν έχει συνέλθει ακόμα από το σοκ της αυτοκτονίας της Ολυμπίας, ένα μυστηριώδες νέο πρόσωπο ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του στην πόλη και να ταράξει εκ νέου τις ισορροπίες.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Επεισόδιο 13ο: Η Χλόη συναντά στη Βόνιτσα τον Νικόλαο, αλλά δεν συμφωνεί με το σχέδιο του να παραστήσει την αντικαταστάτρια της Χρυσάνθης. Στο Μαύρο Λιθάρι, ο Αργύρης προσπαθεί να μπει στο δωμάτιο της Καλλιόπης αλλά ο Θόδωρος και η Πελαγία τον αποτρέπουν, εντείνοντας την καχυποψία του. Πίσω στη Στέρνα, η Ελένη με την Άννα και τις μαθήτριες, συγκινημένες μοιράζονται προσωπικές αναμνήσεις και αποχαιρετούν τη διευθύντριά τους, Ολυμπία Καραντωνάκη. Μια τρυφερή στιγμή όμως των δυο καθηγητριών , γίνεται αντιληπτή από μια μαθήτρια… Η Θάλεια, ο Αντρέας και ο Κυριάκος συναποφασίζουν να κινήσουν τις διαδικασίες για να περάσει η ΠΑ-ΜΑΡ στα χέρια της Θάλειας.

Στη χωροφυλακή, η γειτόνισσα της Χριστίνας μπερδεύει την κατάθεσή της, και ο Νικηφόρος καταλαβαίνει ότι ο Παύλος την ανάγκασε κάπως ν’ αλλάξει την αρχική της μαρτυρία. Αντίστοιχα και η Μάρω δεν δείχνει καμία διάθεση να ομολογήσει όσα ξέρει για το αφεντικό της. Παράλληλα, ο Παύλος συνεχίζει να πιέζει τη Χριστίνα να μάθει τι ξέρει ο Αντρέας και εκείνη αποφασίζει να αποσπάσει τις πληροφορίες που χρειάζονται χρησιμοποιώντας τις δικές της ξεχωριστές μεθόδους! Στην Άμφισσα, η Σοφία εισβάλλει απρόσκλητη στην ερωτική φωλιά του Χάρη και της Αναστασίας. Ο καυγάς παίρνει διαστάσεις, με τις δύο γυναίκες να έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, έτοιμες να συγκρουστούν.