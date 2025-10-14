Πάτρα:﻿ Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών- Ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης

Μια ξεχωριστή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Βίλα Κόλλα στην Πάτρα με τίτλο " Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών- Ο Δημήτρης Βούρτσης και η καλλιτεχνική ανανέωση της λαϊκής μας παράδοσης.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Πατρέων (ΚΕΔΗΠ). τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στη Βίλα Κόλλα.

Ομιλητές:

Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη,

Λαογράφος, τ. Διευθύντρια Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

Διονύσης Καρατζάς, Ποιητής

Σπύρος Βρεττός, ποιητής συγγραφέας

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της έκθεσης Θεάτρου Σκιών "Η Πάτρα του Καραγκιόζη, που συνδιοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών και η ΚΕΔΗΠ για το Welcome to Up 2025 Festival.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχουν η Δρ. Μαρία Αργυροπούλου και ο Ανδρέας Βούρτσης

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα παρουσιαστεί επίσης η ειδική συλλεκτική έκδοση “Αγιογραφίες του Θεάτρου Σκιών”, του Δημήτρη Βούρτση, που εξέδωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και του Τμήματ Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.