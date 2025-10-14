Πάτρα: Έπειτα από 9 χρόνια… διορθώθηκε η πινακίδα του Μιχαήλ Θερβάντες- ΦΩΤΟ

Μετά από εννέα χρόνια επίμονων προσπαθειών και αλλεπάλληλων αναφορών, αντικαταστάθηκε επιτέλους η λανθασμένη πινακίδα στην προτομή του Μιχαήλ Θερβάντες στην Πάτρα.

Από το πρωί της Δευτέρας, στη θέση της επιγραφής με τα ορθογραφικά λάθη και τα greeklish, τοποθετήθηκε νέα δίγλωσση πλάκα σε σωστή γραφή, αποκαθιστώντας την τιμή προς τον μεγάλο Ισπανό λογοτέχνη και τη ναυμαχία της Ναυπάκτου που εκείνος τίμησε με τη συμμετοχή του.

Όπως ενημερώνει ο Παναγιώτης Χαλούλος, συνταξιούχος φιλόλογος, που έδωσε "μάχη" για την για να διορθωθεί η πινακίδα στην προτομή, "μετά από επιμονή 9 ετών με αλλεπάλληλες αναφορές στο Δήμο Πατρέων και στην αρμόδια υπηρεσία Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου και αδράνεια ετών, χωρίς καμία αιτιολόγηση, ήρθε, επιτέλους, η ώρα και από το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2025 στην προτομή του σπουδαίου Ισπανού λογοτέχνη Μιχαήλ Θερβάντες, στην είσοδο από οδό Παπαφλέσσα στο παραλιακό πάρκο της Ακτής Δυμαίων, τοποθετήθηκε νέα πλάκα με την ενημερωτική δίγλωσση επιγραφή σε σωστή γραφή εις αντικατάσταση της απαράδεκτης αρχικής. Ο Μιχαήλ Θερβάντες πολέμησε στη ναυμαχία της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου του 1571), όπου τραυματίστηκε και αχρηστεύτηκε το αριστερό του χέρι. Η επέτειος της ναυμαχίας τιμήθηκε με εκδηλώσεις στη Ναύπακτο το Σαββατοκύριακο 11-12 Οκτωβρίου".

Και προσθέτει: "Η επιγραφή είχε τοποθετηθεί μαζί με την προτομή σε επίσημη τελετή το 2005, έτοιμη προς τοποθέτηση και κατασκευασμένη στην Ισπανία όπως και η προτομή. Στην τελετή παραβρέθηκαν Ισπανοί εκ μέρους του πανεπιστημίου CAMILO JOSÉ CELA της Ισπανίας, που πρόσφερε την προτομή. Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθυνόταν για λάθη στην αρχική επιγραφή, αφού παραδόξως και στην ισπανική γλώσσα το όνομα του λογοτέχνη γραφόταν ως QERBANTES, αντί του ορθού CERVANTES! Το δε ελληνικό κείμενο της δίγλωσσης επιγραφής ήταν γραμμένο σε greeklish, μια απαράδεκτη και χωρίς νόημα γραφή για ένα τέτοιο μνημείο!...

Αφού μεσολάβησαν, για να υποστηρίξουν το αίτημά μας για την αντικατάσταση ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και η Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ.), χωρίς αποτέλεσμα για πολλά χρόνια, από τον Σεπτέμβριο 2024, μετά από σχετικό αίτημά μας να ενημερωθεί άμεσα ο ίδιος ο δήμαρχος για το χρονίζον ζήτημα, δρομολογήθηκε η διαδικασία και η επικοινωνία με την Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου του Δ.Π. ήταν συχνή.

Συνεργαστήκαμε με τον τέως διευθυντή τής εν λόγω υπηρεσίας κ. Νικόλαο Μωραΐτη και μετά τη συνταξιοδότησή του με το νέο διευθυντή κ. Δημήτρη Νικολάου και την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοχρήστων Χώρων κ. Μαρία Ζέρβα. Στενή ήταν η συνεργασία με την κ. Φανή Αντωνοπούλου, που εξ αρχής είχε αναλάβει την υλοποίηση του έργου εκ μέρους της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου.

Το κείμενο στην ισπανική γλώσσα επιμελήθηκε η κ. Αλεξάνδρα Βρεττού, μεταφράστρια. Αντί της χυτευμένης χάλκινης πλάκας, που το 2022 είχε γίνει αντικείμενο κλοπής προς παράνομη χύτευση, αλλά βρέθηκε και επανατοποθετήθηκε, προκρίναμε την κατασκευή της νέας επιγραφής σε πλάκα πράσινου μάρμαρου, που μοιάζει χρωματικά αρκετά με την προηγούμενη χάλκινη και δεν θα προκαλεί προς κλοπή. Η ιδέα για το πράσινο μάρμαρο ήταν του συμπολίτη μας κ. Οδυσσέα Ξεριζωτή και αποδείχθηκε καθοριστική για το έργο. Σε συνεργασία με την κ. Φανή Αντωνοπούλου, είχαμε την επίβλεψη του έργου, ώστε να μην παρουσιαστεί κάποιο νέο λάθος στο κείμενο.

Αισθανόμαστε δικαιωμένοι, έστω και με την καθυστέρηση των 9 ετών, για την υλοποίηση του έργου, αφού έτσι επιδιορθώθηκε η ασχήμια που επί 25 χρόνια, από το 2005 που τοποθετήθηκε η απαράδεκτη εκείνη επιγραφή, αδικούσε το μνημείο και πρόσβαλλε την πόλη μας"!