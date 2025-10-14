Το thebest.gr συμμετέχει στην τετράωρη στάση εργασίας των δημοσιογράφων

Το thebest.gr συμμετέχει στην τετράωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, την οποία κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), σε συμμετοχή με τη 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει τα εργατικά κέντρα και η ΑΔΕΔΥ, με τη στήριξη της ΓΣΕΕ.

Στη στάση εργασίας συμμετέχουν όλες οι ενώσεις-μέλη της ΠΟΕΣΥ — ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣτΕΕ και ΕΣΠΗΤ — καλώντας τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης να ενώσουν τη φωνή τους με τους εργαζόμενους όλης της χώρας ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές που οδηγούν σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και συρρίκνωση θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Εξοντωτικά ωράριο, εντατικοποίηση της εργασίας

Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αντιμετωπίζουν ήδη εξοντωτικά ωράρια και εντατικοποίηση της εργασίας, τονίζοντας ότι λένε ξεκάθαρα «Όχι στο 13ωρο». «Δεν είμαστε αναλώσιμοι και ο χρόνος της εργασίας μας δεν είναι εμπόρευμα χωρίς όρια και χωρίς όρους», σημειώνουν χαρακτηριστικά.