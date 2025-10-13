Η «Ανώνυμη Κόρη» του Σταμάτη Αλαχιώτη «συστήθηκε» στο κοινό της Πάτρας- ΦΩΤΟ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Πάτρα η παρουσίαση του νέου βιβλίου του πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Σταμάτη Αλαχιώτη, με τίτλο «Η Ανώνυμη Κόρη», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις «Κασταλία».

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τις Εκδόσεις «Κασταλία» και το Βιβλιοπωλείο «Το Δόντι», έλαβε χώρα στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας και συγκέντρωσε πλήθος κόσμου από τον ακαδημαϊκό, λογοτεχνικό και αυτοδιοικητικό χώρο.

Για το βιβλίο μίλησαν οι:

Γιώργος Παναγιωτάκης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών,

Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών,

Φώτης Δημητρόπουλος, φιλόλογος και συγγραφέας.

Παρεμβάσεις έκαναν ο πρώην Νομάρχης Στάθης Αθανασόπουλος Σερέτης και ο πρώην Δήμαρχος Πατρέων Ανδρέας Καράβολας, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ελευθερία Μακρυγένη.

Το κοινό παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση, ενώ ο συγγραφέας ευχαρίστησε θερμά τους παρευρισκόμενους και τους ομιλητές για την παρουσία και τα θερμά τους λόγια.