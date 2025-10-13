Θρήνος στη Δράμα: Συγκλονίζει ο πατέρας του 14χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Συνεχίζουν την αύξουσα πορεία τους τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα, με τον «φόρο αίματος» στο οδόστρωμα να γίνεται ολοένα και βαρύτερος.

Στη Δράμα αυτή τη φορά, το απόγευμα της Κυριακής (12/10), ένα 14χρονο παιδί έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο δυστύχημα στο Βώλακα.

Πώς έγινε το φρικτό συμβάν

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τέσσερα ανήλικα αγόρια ηλικιών από 13 έως 15 χρόνων, κυκλοφορούσαν στους δρόμους του χωριού οδηγώντας αγροτικό όχημα. Κάποια στιγμή, επιχείρησαν να κινηθούν στα ορεινά του Βώλακα. Εκεί, υπό αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, το όχημα αναποδογύρισε με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού και τον τραυματισμό ενός από τα συνεπιβαίνοντα παιδιά στο κεφάλι και τα πόδια, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά φέρονται να είναι καλά στην υγεία τους.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο πατέρας του άτυχου 14χρονου στο Star, «δεν ήταν δικό μου το αυτοκίνητο, το παιδί είχε οδηγήσει ξανά. Ήταν ένα ζωηρό παιδί, αλλά ταυτόχρονα και προκομμένο, ότι μπορείς να φανταστείς έπιανε το χέρι του». «Δεν μου είπε ότι θα πάρει το αυτοκίνητο για να πάνε βόλτα. Χαιρετηθήκαμε στον δρόμο και μου είπε “μπαμπά, άντε γεια σου”», συμπλήρωσε.

Τόνισε πως τα τέσσερα αγόρια ήταν από μικροί φίλοι, ενώ η τελευταία φορά που τον είδε ήταν στις 12:00 μ.μ. της μοιραίας μέρας και κατέληξε: «Δεν ξέρω τι συνέβη, αύριο θα γίνει η κηδεία του παιδιού μου».