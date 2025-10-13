Πάτρα: Την Τετάρτη 15/10 η παρουσίαση στο Ωδείο της Φιλαρμονικής του νέου βιβλίου του Κώστα Λογαρά

Με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις 19.30 στην αίθουσα του Ωδείου της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών στην Ρ. Φεραίου και Γκότση, η εκδήλωση παρουσίασης του νέου μυθιστορήματος του Πατρινού συγγραφέα Κώστα Λογαρά "Διπλή Ζωή" που κυκλοφορεί με επιτυχία εδώ και περίπου ένα χρόνο από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Στην εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το βιβλιοπωλείο "Η Γωνιά του βιβλίου" της οικογένειας Παπαχρίστου & οι εκδόσεις Καστανιώτη, θα μιλήσει για το βιβλίο του Κώστα Λογαρά η φιλόλογος και κριτικός λογοτεχνίας Μίνα Π. Πετροπούλου ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό που θα συντονίσει η δημοσιογράφος της εφημερίδας "Πελοπόννησος" και μεταφράστρια Κρίστυ Κουνινιώτη. Ο Κώστας Λογαράς θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του σε όσους τού το ζητήσουν ενώ η όλη λογοτεχνική βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τον πιανίστα Ανδρέα Κότσιφα.

Για αυτό το πρόσφατο μυθιστόρημα, τη "Διιπλή ζωή" (έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί σε μία εξαιρετικά καλαίσθητη και προσεγμένη έκδοση από τον Καστανιώτη) του Κώστα Λογαρά, ενός λογοτέχνη που βρίσκεται στον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών από την ανήσυχη δεκαεία του '70, είδαμε ένα ωραίο κείμενο - κριτική από τον Πατρινό φιλόλογο και κριτικό λογοτεχνίας κ. Άρη Δρουκόπουλο στο bookpress.gr όπου μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

"Ο Κώστας Λογαράς έχει σημαντικό πεζογραφικό και δοκιμιακό παρελθόν. Ωστόσο, στα δύο τελευταία του μυθιστορήματα Όταν βγήκε απ’ τη σκιά και Διπλή ζωή, κάνει μια στροφή στον τρόπο που βλέπει τη ζωή των μυθιστορηματικών ηρώων του. Ενώ στα πρώτα πεζογραφήματά του μετέχει και ο ίδιος στα τεκταινόμενα, σ’ αυτά τα δύο τελευταία του έργα ο συγγραφέας Κώστας Λογαράς παρατηρεί απλώς τους ήρωες και τις ηρωίδες να δρουν· η δε δράση τους αφορά σε σημαντικά ζητήματα της κοινωνίας μας. Στο μυθιστόρημα Όταν βγήκε απ’ τη σκιά παρακολουθούμε έναν πνευματικό άνθρωπο, λογοτέχνη και διανοούμενο, να εκμεταλλεύεται την επιτυχία και τη φήμη του για να ανέβει τα σκαλιά της πολιτικής στη χειρότερη μορφή της.

Στην περίπτωση της Διπλής ζωής του Παύλου Παυλή –κυριολεκτικά διπλής ζωής με τη συναίνεση της γυναίκας του Μαρίνας–, ο συγγραφέας καταπιάνεται με τις ευρύτερες ανατροπές και τις εξελίξεις στο θεσμό της οικογένειας και αναδεικνύει το πρόβλημα σε όλη του την έκταση. Με λίγα λόγια, ο Κώστας Λογαράς παρεμβαίνει στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα εκθέτοντάς τα, χωρίς να τα κρίνει".

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο του Άρη Δρουκόπουλου εδώ.

Το μυθιστόρημα "Διπλή ζωή" χωρίζεται σε 24 Κεφάλαια.

Ο Κώστας Λογαράς έχει γεννηθεί στην Πάτρα το 1950. Έχει γράψει ποίηση, πεζογραφία, δοκίμιο, θέατρο. Το μυθιστόρημά του Τα πουλιά με το μαύρο κολάρο (2017) τιμήθηκε με το βραβείο The Athens Prize for Literature, ενώ ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Πεζογραφίας του περιοδικού Κλεψύδρα (βραχεία λίστα) και για το Βραβείο Public στην κατηγορία Ελληνικό Μυθιστόρημα (στα δέκα επικρατέστερα). Το μυθιστόρημά του Ερημιά στο βλέμμα τους (2008) εντάχθηκε στη βραχεία λίστα του Κρατικού Βραβείου Μυθιστορήματος. Το λιμπρέτο του Σπίτια της μνήμης, σπίτια της σιωπής παρουσιάστηκε σε μουσική-σκηνοθεσία Θάνου Μικρούτσικου (1988).

Το θεατρικό του έργο Η τελευταία μάσκα – Fallimento ανέβηκε από τον Θόδωρο Τερζόπουλο και τη θεατρική ομάδα Άττις (2006). Συνεργάστηκε ως αρθρογράφος με τις εφημερίδες Τα Νέα, Το Βήμα και Πελοπόννησος, με το περιοδικό Διαβάζω, με το ηλεκτρονικό περιοδικό Ο Αναγνώστης, με το protagon.gr κ.ά. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων. Έργα του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά.