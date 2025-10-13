Η Ελληνική Διασπορά και η Αμερικανική πρωτοπορία συναντιούνται στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Με εξαιρετική επιτυχία και με μεγάλη προσέλευση του αθηναϊκού κοινού πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, τα εγκαίνια της Έκθεσης «Έλληνες Εικαστικοί και η Διαμόρφωση της Αμερικανικής Τέχνης στον 20ό Αιώνα» του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού,Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.

Η θερμή ανταπόκριση του κοινού, η ουσιαστική παρουσία φορέων πολιτισμού, ακαδημαϊκών, πρεσβειών και καλλιτεχνών, επιβεβαιώνει την ανάγκη για πολιτιστικά γεγονότα με βάθος, ταυτότητα και διεθνή προοπτική, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και sυνεχίζει:

Στην έκθεση παρουσιάζονται 176 έργα από 23 καλλιτέχνες ελληνικής καταγωγής από το Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά, τα οποία φωτίζουν τον καθοριστικό ρόλο τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης αμερικανικής τέχνης. Η έκθεση μετατρέπει την πολιτιστική μνήμη και τέχνη σε ζωντανό διάλογο με τη νεωτερικότητα, αναδεικνύοντας τη δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικών ταυτοτήτων και ιστορικών εμπειριών.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Χαράλαμπο Μπονάνο που τίμησε με την παρουσία του αυτήν τη σημαντική έκθεση του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά και υπογράμμισε τη σημασία της έκθεσης ως φορέα συλλογικής μνήμης και πολιτιστικής συνεργασίας.

Την έκθεση εγκαινίασε εκ μέρους του Δημάρχου Αθηναίων, ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού,Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων κ. Τρύφωνας Καββαθάς, Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ένα εικαστικό τοπίο όπου η πολιτιστική μνήμη συναντά τη νεωτερικότητα, και όπου η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μετασχηματίζεται και φωτίζει τη σύνθετη και συχνά σιωπηλή προσφορά της Διασποράς στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Η τεράστια προσέλευση στα εγκαίνια απέδειξε το διαρκές ενδιαφέρον του κοινού για πολιτιστικά γεγονότα με ταυτότητα,διαφορετικές αφηγήσεις και βάθος. Οι παρεμβάσεις των επιμελητών και των εκπροσώπων των θεσμών εστίασαν στη σημασία της πολιτιστικής διασύνδεσης Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ πολλοί επισκέπτες αναφέρθηκαν στη δύναμη της έκθεσης να επανερμηνεύσει την έννοια τη συμβολή των Ελλήνων καλλιτεχνών ως κινητήρια δύναμη δημιουργίας,ανάτασης και συνεισφοράς στην αμερικανική τέχνη του 20ου αιώνα.

Καλλιτέχνες που παρευρέθησαν :

Γιάννης Μπουτέας,Παυλίνα Βαγιωνή ,Χρήστος Αντωναρόπουλος, Electros, Γιάννης Αδαμάκος,Κυριάκος Μορταράκος . Θεόδωρος Παπαγιάννης , Πελαγία Κυριαζή,Vassilis Vassili

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Οκτωβρίου 2025. Είσοδος Ελεύθερη

Ξεναγήσεις για το κοινό κάθε Σάββατο και Κυριακή 12:00-14:00