Ληστεία σε 31 δευτερόλεπτα: Βίντεο από την επίθεση νεαρών στην Καισαριανή

Μέσα σε μόλις 31 δευτερόλεπτα πήραν όλες τις εισπράξεις του καταστήματος
Μία απίστευτη ένοπλη ληστεία καταγράφηκε καρέ – καρέ σε βίντεο που τράβηξαν οι κάμερες ασφαλείας πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στην Καισαριανή.
Η τρομερή ληστεία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11.10.2025) στην Καισαριανή, όπου ομάδα κουκουλοφόρων απείλησε με πιστόλι στο στήθος τον ιδιοκτήτη του πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών.
Ο ένας εκ των ενόπλων φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο να δίνει εντολές, ενώ οι δύο νεαροί περνούν πίσω από τον πάγκο και πλησιάζουν τον τρομοκρατημένο αλλά ψύχραιμο ιδιοκτήτη. Με γρήγορες κινήσεις ο αρχηγός δείχνει στον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει όλα τα χρήματα.
Οι δύο συνεργοί παίρνουν τις εισπράξεις, ακόμα και τα κέρματα, τα πετάνε στις τσάντες και μόλις ο αρχηγός των ενόπλων δώσει το σύνθημα, φεύγουν. Όλα έγιναν μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.
Πρόκειται για ένα από τα πολλά περιστατικά ληστείας που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr