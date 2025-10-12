Ληστεία σε 31 δευτερόλεπτα: Βίντεο από την επίθεση νεαρών στην Καισαριανή

Μία απίστευτη ένοπλη ληστεία καταγράφηκε καρέ – καρέ σε βίντεο που τράβηξαν οι κάμερες ασφαλείας πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών στην Καισαριανή.

Η τρομερή ληστεία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11.10.2025) στην Καισαριανή, όπου ομάδα κουκουλοφόρων απείλησε με πιστόλι στο στήθος τον ιδιοκτήτη του πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών.

Ο ένας εκ των ενόπλων φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο να δίνει εντολές, ενώ οι δύο νεαροί περνούν πίσω από τον πάγκο και πλησιάζουν τον τρομοκρατημένο αλλά ψύχραιμο ιδιοκτήτη. Με γρήγορες κινήσεις ο αρχηγός δείχνει στον ιδιοκτήτη να τους παραδώσει όλα τα χρήματα.

Οι δύο συνεργοί παίρνουν τις εισπράξεις, ακόμα και τα κέρματα, τα πετάνε στις τσάντες και μόλις ο αρχηγός των ενόπλων δώσει το σύνθημα, φεύγουν. Όλα έγιναν μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά περιστατικά ληστείας που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.