Πυροβολισμοί στη Νότια Καρολίνα: 4 νεκροί, 20 τραυματίες

Μια μαζική ένοπλη επίθεση σε ένα πολυσύχναστο μπαρ στη Νότια Καρολίνα στις ΗΠΑ είχε προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό σε άλλους 20.

Η επίθεση συνέβη νωρίς το πρωί της Κυριακής (12.10.2025) στο εστιατόριο Willie’s Bar and Grill στο νησί St. Helena στη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με τις αρχές. Ένα μεγάλο πλήθος βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος όταν έφτασαν οι βοηθοί του σερίφη και βρήκαν αρκετούς ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς.

Μεταξύ των τραυματιών, οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτίρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Beaufort σε δήλωση που δημοσίευσε στο X.