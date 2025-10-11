Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία - Αναφορές για τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη γερμανική πόλη Γκίσεν,στην Έσση, όταν άγνωστος πυροβόλησε σε αγορά, μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, επικαλούμενο εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ το περιστατικό φέρεται να συνέβη σε ένα πρακτορείο αθλητικών στοιχημάτων κοντά στην κεντρική πλατεία. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στις 3:10 μ.μ.

Όπως αναφέρει το τοπικό site, mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει τις εισόδους στην αγορά. Οι συνθήκες του περιστατικού δεν είναι ακόμη γνωστές και δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς πόσα άτομα τραυματίστηκαν και πόσο σοβαροί είναι οι τραυματισμοί τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία άτομα φέρονται να έχουν τραυματιστεί. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στην εφημερίδα BILD: «Δεν υπάρχουν θύματα. Δεν μπορώ να σχολιάσω την έκταση των τραυματισμών αυτή τη στιγμή». «Βρισκόμαστε στην περιοχή με μεγάλο αριθμό αστυνομικών» πρόσθεσε.

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης φέρεται να είναι ένα πιστόλι. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Βρισκόμαστε στην περιοχή με μεγάλο αριθμό αστυνομικών»