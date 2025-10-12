Πάτρα: Οδηγούσε μεθυσμένος και αρνήθηκε τον έλεγχο τροχονόμου

Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στην Πάτρα, με πρωταγωνιστή έναν 42χρονο οδηγό.

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Πάτρας προέβησαν στη σύλληψη ενός 42χρονου οδηγού Ε.Ι.Χ. οχήματος. Συγκεκριμένα, σε διενεργούμενο τροχονομικό έλεγχο στην έξοδο του νότιου λιμένα της Πάτρας, ο 42χρονος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα τροχονόμου για στάση του οχήματος, ενώ κατόπιν αλκοολομέτρησης διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.