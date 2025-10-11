Θλίψη στον Πύργο - Έφυγε από τη ζωή ο Θεόδωρος Φραντζισκάκης

Θλίψη στον Πύργο για την απώλεια του Θεόδωρου Φρατζισκάκη.

Το θλιβερό νέο γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Αγωνιστικής Ολυμπιακής Λέσχης Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ), Μιχάλης Αποστολόπουλος με το σχόλιο «Γιατί Φίλε έφυγες τόσο γρήγορα;»

Ο Θεόδωρος Φραντζισκάκης ήταν αντιπρόεδρος ΑΟΛΑΠ την οποία «υπηρέτησε» επί σειρά ετών ως λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr ο εκλιπών νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών, αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μάλιστα πριν από 2 ημέρες μέσω της σελίδας της ΑΟΛΑΠ στο fb έγινε έκκληση προσφοράς αίματος για την νοσηλεία του…δυστυχώς, όμως, δεν κατάφερε να κερδίσει τη δύσκολη μάχη που έδινε για τη ζωή του αφήνοντας την τελευταία του πνοή…

Ο Θεόδωρος Φραντζισκάκης υπήρξε ένας άνθρωπος με σπάνιο ήθος, εξαίρετος επιχειρηματίας (λειτουργώντας από τα πρώτα καταστήματά σούπερ μάρκετ στην πόλη του Πύργου) με πολύ μεγάλη αγάπη για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και αφοσίωση στην ΑΟΛΑΠ.