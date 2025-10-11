Πνιγμός 4χρονου παιδιού στη Σαντορίνη: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου- Η επιχείρηση υποστηρίζει ότι υπήρχε ναυαγοσώστης

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την τραγωδία στη Σαντορίνη, όπου ένα 4χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου το Σάββατο (11/10).

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έχει συλληφθεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Το ξενοδοχείο στη Σαντορίνη ισχυρίζεται ότι υπήρχε στο σημείο ναυαγοσώστης κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα των αρχών μέχρι στιγμής.

Τις πρώτες βοήθειες φαίνεται να έδωσε στο 4χρονο παιδί ένας ένοικος του ξενοδοχείου που ήταν γιατρός και προσπάθησε να το επαναφέρει στη ζωή όμως μάταια.

Το 4χρονο παιδί φαίνεται ότι ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του που ήταν τουρίστες από την Ινδία, έπεσε στην πισίνα και πνίγηκε. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαντορίνης και ξεκίνησε τιτάνια μάχη για να το επαναφέρουν στη ζωή.

Οι γιατροί προσπάθησαν να το σώσουν αλλά μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις αποδείχθηκε πως είναι πολύ αργά.