Ιωάννα Τούνη: «Ήταν ο εφηβικός μου έρωτας- Ήμασταν μαζί πριν γίνω “διάσημη και πλούσια”»

Η Ιωάννα Τούνη με ένα βίντεο στο TikTok μίλησε πρώτη φορά δημόσια για τη νέα σχέση της με τον επιχειρηματία, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Ύστερα από τα πρώτα κοινά πλάνα που κυκλοφόρησαν από την εμφάνισή τους στην Μύκονο, η γνωστή Influencer «αναγκάστηκε» να αποκαλύψει και επίσημα μέσα από τα δικά της social media ότι είναι ξανά ερωτευμένη με έναν άνθρωπο που είχε σχέση και στο παρελθόν. Μάλιστα, η ίδια αποκαλεί τον σύντροφό της «Ρόμπι».

«Πάμε να μιλήσουμε για κάτι, για το οποίο δεν θα ήθελα καθόλου να μιλήσω, αλλά δυστυχώς απ’ ό,τι φαίνεται υποχρεούμαι. Αλλά επειδή ο κόσμος το έχει τούμπανο και εγώ κρυφό καμάρι και έχει γίνει μεγάλος ντόρος τις τελευταίες ημέρες… Δεν μου αρέσει να μιλάνε άλλοι για μένα και εγώ να σιωπώ, πάμε να μιλήσουμε και για αυτό! Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενη. Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που βασικά… ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10 plus χρόνια.

Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του. Ήμασταν μαζί πριν γίνω «διάσημη και πλούσια». Είναι απόλυτα υπέροχος, δοτικός, έξυπνος, με φροντίζει πολύ, περνάμε πολύ όμορφα και κυρίως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου απλά και μόνο επειδή είμαι η Ιωάννα και όχι η J.Touni. Ξέρει εμένα σαν Ιωάννα… Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα, που αγαπώ και που εκτιμώ πάρα πολύ. Και ναι τον έχω βάλει στη ζωή μου. Φυσικά δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί όλο αυτό» εξομολογείται η Ιωάννα Τούνη.

«Δεν κάναμε καμία εμφάνιση μαζί, δεν πήγαμε στο Φεστιβάλ Καννών που είναι τοποθετημένες όλες οι κάμερες. Τέλος πάντων, από το καλοκαίρι υπήρχαν τα δημοσιεύματα για τη σχέση μου αυτή, πράγμα που δεν ήθελα και ποτέ δεν επιδίωξα. Δεν κάναμε καμία «κοινή» εμφάνιση, όπως μου χρεώνουν. Προσπάθησα να το κρατήσω για μένα και δεν ανέβασα τίποτα, ούτε από το κοινό μας ταξίδι στην Αμερική, Ίμπιζα, Αντίπαρο και οπουδήποτε αλλού πήγαμε. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι δεν με αφήνουν να ζήσω απλά και όμορφα τη ζωή μου, λες και τους το χρωστάω.

Το ότι ανεβάζω καθημερινά πολλά κομμάτια της ζωής μου στα social μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθώ την ελευθερία να θέλω να κρατήσω κάτι για μένα. Πόσο μάλλον όταν έχω και ένα παιδάκι – ως προτεραιότητα – να προστατεύσω» τονίζει η Ιωάννα Τούνη.