Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Νοτιοδυτικής Ελλάδος αποχαιρετά τον Γεώργιο Καραβία

Ο Πρόεδρος Γεώργιος Βαγενάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) που εδρεύει στην Κανακάρη 46-52 στην Πάτρα, εκφράζουν με ανακοίνωση τους, τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος Γεωργίου Καραβία.

Ο εκλιπών διετέλεσε αντιπρόσωπος της Ο.Ε.ΕΣ.Π. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών, και ήταν ένας αγωνιστής που πάλεψε με σθένος για τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων,της Πάτρας, της Πελοποννήσου και της Ελλάδος. Καλή σωματική και ψυχική ανάπαυση και ας είναι αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ Γιώργο...