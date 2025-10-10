Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Νοτιοδυτικής Ελλάδος αποχαιρετά τον Γεώργιο Καραβία

Ο εκλιπών διετέλεσε αντιπρόσωπος της Ο.Ε.ΕΣ.Π. & μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών, και ήταν ένας αγωνιστής που πάλεψε με σθένος για τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Βαγενάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) που εδρεύει στην Κανακάρη 46-52 στην Πάτρα, εκφράζουν με ανακοίνωση τους, τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος Γεωργίου Καραβία.
Ο εκλιπών διετέλεσε αντιπρόσωπος της Ο.Ε.ΕΣ.Π. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών, και ήταν ένας αγωνιστής που πάλεψε με σθένος για τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων,της Πάτρας, της Πελοποννήσου και της Ελλάδος. Καλή σωματική και ψυχική ανάπαυση και ας είναι αιωνία η μνήμη σου αγαπητέ Γιώργο...
Η κηδεία του Γιώργου Καραβία θα τελεστεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσου στην Τέρψη Πατρών. Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά στη Λεύκα Πατρών.
Ο ΣΟΨΥ Πάτρας τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας με έναν Μουσικό Περίπατο - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ
Κώστας Λογαράς: Οι χαρακτήρες στο μυθιστόρημα «Διπλή ζωή» είναι στέρεοι, ζωντανοί, βγαίνουν από τη ζωή
Tο Welcome to UP 2025 απογειώνεται με Νίκο Πορτοκάλογλου, Γιάννη Κότσιρα και χιλιάδες κόσμου, στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας- Να είσαι εκεί!
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr