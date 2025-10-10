Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του λογιστή Γιώργου Καραβία

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Γεωργίου Καραβία, λογιστή και οικονομολόγου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσου στην Τέρψη Πατρών. Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά στη Λεύκα Πατρών.

Τον αγαπημένο τους αποχαιρετούν η σύζυγός του Ελένη Κορδάση – Καραβία, η κόρη του Παναγιώτα, η μητέρα του Αναστασία, χήρα Νικολάου Καραβία, καθώς και τα αδέλφια, ανίψια και λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί να ενισχύσει τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιά – Ζω» με χρηματική προσφορά.