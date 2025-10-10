Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του λογιστή Γιώργου Καραβία

Κηδεύεται το Σάββατο 11 Οκτωβρίου
Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Γεωργίου Καραβία, λογιστή και οικονομολόγου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών.
Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσου στην Τέρψη Πατρών. Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Μηνά στη Λεύκα Πατρών.
Τον αγαπημένο τους αποχαιρετούν η σύζυγός του Ελένη Κορδάση – Καραβία, η κόρη του Παναγιώτα, η μητέρα του Αναστασία, χήρα Νικολάου Καραβία, καθώς και τα αδέλφια, ανίψια και λοιποί συγγενείς.
Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί να ενισχύσει τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιά – Ζω» με χρηματική προσφορά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr