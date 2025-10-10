Back to Top
Επεισόδιο στην Κάτω Αχαΐα: Καταγγελία για επίθεση με μπαλτά μέσα σε αυτοκίνητο

Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα, όταν ένας πολίτης κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με μπαλτά από άλλο άτομο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την καταγγελία στο thebest.gr, ο φερόμενος ως δράστης πλησίασε τον καταγγέλλοντα και, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο προκαλώντας του τρόμο και αναστάτωση.

Και οι δύο εμπλεκόμενοι στο περιστατικό οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας. Μάλιστα, σε βάρος του φερόμενου ως δράστη υποβλήθηκε μήνυση και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ φως στις συνθήκες του επεισοδίου αναμένεται να ρίξουν οι καταθέσεις των εμπλεκομένων και τυχόν μαρτυρίες αυτοπτών.

