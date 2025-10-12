Back to Top
Αλλαγή ώρας 2025: Πότε περνάμε στη χειμερινή - Γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

Η θερινή ώρα τελειώνει και η χειμερινή επιστρέφει - δείτε πότε θα αλλάξουμε τα ρολόγια μας φέτος

Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας έχει ξεκινήσει.

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 04:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας τη λήξη της θερινής ώρας και την έναρξη της χειμερινής. Αυτό σημαίνει πως θα «κερδίσουμε» μία ώρα ύπνου.

Πώς ξεκίνησε το μέτρο
Η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Στην Ευρώπη εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1916, εν μέσω του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στη Γερμανία, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα στη βιομηχανία πολεμικού υλικού με μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην Ελλάδα, η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου, με τα ρολόγια να τίθενται μία ώρα μπροστά. Η επίσημη καθιέρωση του μέτρου ήρθε αργότερα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και της προσπάθειας για ενεργειακή εξοικονόμηση.

